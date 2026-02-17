Dois foragidos por homicídioReprodução/PM
Uma das prisões ocorreu na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 8h10, na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Santo Antônio, nas proximidades do Shopping Unapark. A ação foi realizada pelo Serviço Reservado (ALA “C”), que cumpriu mandado de prisão por homicídio contra um homem de 60 anos.
Segundo a ocorrência, a captura foi resultado de troca de informações com a Polícia Federal de Roraima e apoio da Polícia Federal de Macaé. O acusado possui diversas anotações criminais, incluindo homicídio, roubo e ameaça. Ele foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Já no domingo (15), por volta das 12h30, outro foragido foi preso na RJ-102, em Maria Joaquina. A ação foi realizada pela equipe do PATAMO 5, após intensificação do patrulhamento determinada pelo comando da 5ª Companhia.
O acusado, de 24 anos, foi localizado após informações de que estaria na região da Praia da Rasa. Durante cerco tático, os policiais conseguiram efetuar a captura. Em consulta ao sistema da Polícia Militar, foi constatado que ele possuía mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado, roubo e estupro seguido de homicídio, oriundos da comarca de Rio das Ostras.
O homem foi conduzido inicialmente à 127ª DP e, posteriormente, também apresentado na 126ª DP (Central de Flagrantes), onde permaneceu preso.
