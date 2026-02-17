Dois foragidos por homicídio - Reprodução/PM

Publicado 17/02/2026 22:07

Cabo Frio - Dois homens com mandados de prisão em aberto por crimes graves foram capturados em menos de 24 horas em Cabo Frio, em ações realizadas por equipes distintas de segurança.



Uma das prisões ocorreu na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 8h10, na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Santo Antônio, nas proximidades do Shopping Unapark. A ação foi realizada pelo Serviço Reservado (ALA “C”), que cumpriu mandado de prisão por homicídio contra um homem de 60 anos.



Segundo a ocorrência, a captura foi resultado de troca de informações com a Polícia Federal de Roraima e apoio da Polícia Federal de Macaé. O acusado possui diversas anotações criminais, incluindo homicídio, roubo e ameaça. Ele foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde permaneceu à disposição da Justiça.



Já no domingo (15), por volta das 12h30, outro foragido foi preso na RJ-102, em Maria Joaquina. A ação foi realizada pela equipe do PATAMO 5, após intensificação do patrulhamento determinada pelo comando da 5ª Companhia.



O acusado, de 24 anos, foi localizado após informações de que estaria na região da Praia da Rasa. Durante cerco tático, os policiais conseguiram efetuar a captura. Em consulta ao sistema da Polícia Militar, foi constatado que ele possuía mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado, roubo e estupro seguido de homicídio, oriundos da comarca de Rio das Ostras.



O homem foi conduzido inicialmente à 127ª DP e, posteriormente, também apresentado na 126ª DP (Central de Flagrantes), onde permaneceu preso.