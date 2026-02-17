Turistas preparam linguiça acebolada - @radacalisto

Publicado 17/02/2026 22:18

Cabo Frio - Um episódio curioso chamou a atenção de banhistas na Praia do Forte, em Cabo Frio. Uma família de turistas de Campo Grande resolveu inovar preparando linguiça acebolada bem ali, à beira do mar!



Enquanto o sol brilhava forte e o mar convidava para um mergulho, o cheirinho da linguiça se espalhou pela areia, despertando a curiosidade de quem passava.



Alguns se aproximaram, rindo e comentando a ousadia, enquanto outros sacavam o celular para registrar o momento.



O jornalista e influenciador digital de Cabo Frio, @radacalisto, compartilhou a cena em suas redes, aumentando ainda mais a repercussão do episódio. A história rapidamente viralizou, rendendo memes e comentários engraçados.



Entre risadas e brincadeiras, os internautas se dividiram: uns acharam divertido ver alguém desafiando as regras da praia de forma tão inusitada; outros lembraram que Cabo Frio tem normas específicas para preservar e organizar o espaço público.



E assim, entre sol, mar e linguiça acebolada, a Praia do Forte ganhou mais uma história para contar — e quem sabe, novos visitantes inspirados a levar seus talentos culinários para a areia!