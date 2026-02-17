Desfile do ParókiaReprodução
O evento reuniu foliões de diferentes gerações para marcar o legado do músico Seu Carlos da Tuba, que faleceu em 2025.
Os filhos de Seu Carlos, Carlos Eduardo e Rodrigo Serpa, participaram do desfile e tocaram a tuba usada pelo pai no bloco. Rodrigo comentou:
“Meu pai era um cara que amava esse bloco de coração, um cara que tinha uma felicidade mil. Poder participar, estar tocando a tuba que era o instrumento dele, é uma homenagem que emociona a nossa família. Não sei nem como agradecer o que fizeram pelo meu pai hoje. Porque, com certeza, acredito que em algum lugar que ele estiver, ele está muito feliz.”
Carlos Eduardo acrescentou:
“Quando chegava essa época de Carnaval, meu pai sempre chamava a gente para vir tocar com os músicos que sempre foram amigos e eram a segunda família dele. Se somos músicos hoje, é graças a ele. Vamos continuar vindo em outros Carnavais para celebrar esse legado.”
O mestre da bateria, Reginaldo Mendonça, destacou a presença dos filhos do músico e a participação do público:
“A gente tem uma expectativa que sempre é superada, e nessa noite não foi diferente. Milhares de pessoas, bateria unida, redondinha, sucesso total. Foi felicidade pura!”
A presidente do bloco, Fernanda Carriço, agradeceu a presença dos foliões e dos familiares de Seu Carlos:
“Eu ainda estou emocionada pela onda de amor que o Parókia espalhou pelo centro da cidade. E esse sentimento foi ainda maior pela presença dos familiares do seu Carlos. Foi lindo, inesquecível! Nossa cidade abraça o Parókia, é um bloco muito amado. Obrigada a todos, trabalhadores, músicos, foliões!”
Próximo evento do bloco
A programação do Parókia continua nesta terça-feira (17), com o evento “Concentra, Mas Não Sai”, na Rua Jorge Lóssio, nº 297, a partir das 17h.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.