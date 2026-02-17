Bloco CarnagayReprodução
Com o tema “O Forte é Sapatão”, em referência à Praia do Forte, palco histórico do desfile, o bloco reuniu foliões de todas as cores, tribos e identidades em uma grande celebração da diversidade. A concentração começou às 14h, na Duna Boa Vista (Duna Preta), com DJs de música eletrônica e shows de drag queens, e o desfile teve início às 18h, seguindo até o Quiosque Bambu, ponto tradicional de encontro do público LGBTQIAPN+ na cidade.
Durante todo o percurso, a festa transcorreu com tranquilidade. Houve presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, e nenhum incidente foi registrado, apenas alegria e muita purpurina. A areia da praia ficou lotada até o final do desfile, com foliões se divertindo ao som dos Djs e, das varandas dos apartamentos na orla, moradores e turistas acompanharam a festa.
A programação musical contou com os DJs Lucas de Paula, Nanda Machado, Sabrina e Dieesel, que embalaram o público com muita música eletrônica e sucessos que estão na voz do público. As drag queens Mary Miller e Naomi fizeram performances vibrantes, arrancando aplausos do público.
“Estamos completando 22 anos com muito orgulho e purpurina. A tradição da segunda de Carnaval fazer o arco-íris brilhar na Praia do Forte está mantida. A festa foi linda e cheia de amor”, comemorou a jornalista Renata Cristiane, uma das organizadoras do bloco.
Reconhecido como uma das principais atrações do Carnaval de Cabo Frio, este ano, o Carnagay foi realizado através da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, com recursos do Edital de Fomento a Mostras e Formações Artístico-Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio.
Além do desfile, o Carnagay lançou um material educativo com o mapa de locais e empresas de Cabo Frio que promovem acolhimento e ambientes seguros para a comunidade LGBTQIAPN+, distribuído gratuitamente durante o evento.
“Todas as tribos e cores são bem-vindas. Foi uma verdadeira explosão de alegria e representatividade. O Carnagay é um símbolo da diversidade e da resistência que marca o Carnaval de Cabo Frio”, destacou Bárbara Barrozo, superintendente LGBTI+ do município.
