Publicado 17/02/2026 22:45

Cabo Frio - A segunda-feira (16) de Carnaval em Cabo Frio teve blocos de rua, trios elétricos e apresentações musicais em diferentes bairros do município.



Moradores e visitantes acompanharam os desfiles e circularam entre os polos oficiais ao longo do dia.



Na Praia do Forte, o Bloco Carnagay desfilou com trio elétrico pela orla. O circuito também recebeu outras atrações e contou com apresentação do grupo Pagodeando no encerramento da noite.



No Peró, o Bloco Perocão realizou desfile pelas ruas do bairro. Em Palmeiras, São Cristóvão, Passagem e Jardim Esperança, os blocos Tá Doido, Discaralhabloco, Amigos do Mineiro, Os Piratas e Rala Ovo também saíram às ruas.



Em Tamoios, a programação começou no Polo Gastronômico e no Circuito da Folia, na Orla de Unamar. O trio elétrico do grupo Tambores Urbanos percorreu a Avenida Beira-Mar. À noite, houve apresentação do Grupo Arruda na Praia de Unamar.



As Estações da Folia receberam apresentações musicais durante a tarde e a noite. As Arenas Kids funcionaram em diferentes regiões da cidade com atividades voltadas ao público infantil.



O Carnaval 2026 segue até esta terça-feira (17), último dia oficial de programação. A agenda completa está disponível nos canais oficiais da Prefeitura.