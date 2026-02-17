CarnavalAscom
Moradores e visitantes acompanharam os desfiles e circularam entre os polos oficiais ao longo do dia.
Na Praia do Forte, o Bloco Carnagay desfilou com trio elétrico pela orla. O circuito também recebeu outras atrações e contou com apresentação do grupo Pagodeando no encerramento da noite.
No Peró, o Bloco Perocão realizou desfile pelas ruas do bairro. Em Palmeiras, São Cristóvão, Passagem e Jardim Esperança, os blocos Tá Doido, Discaralhabloco, Amigos do Mineiro, Os Piratas e Rala Ovo também saíram às ruas.
Em Tamoios, a programação começou no Polo Gastronômico e no Circuito da Folia, na Orla de Unamar. O trio elétrico do grupo Tambores Urbanos percorreu a Avenida Beira-Mar. À noite, houve apresentação do Grupo Arruda na Praia de Unamar.
As Estações da Folia receberam apresentações musicais durante a tarde e a noite. As Arenas Kids funcionaram em diferentes regiões da cidade com atividades voltadas ao público infantil.
O Carnaval 2026 segue até esta terça-feira (17), último dia oficial de programação. A agenda completa está disponível nos canais oficiais da Prefeitura.
