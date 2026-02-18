Bloco Di Cabo a Rabo - Reprodução

Cabo Frio - O Carnaval segue animando Cabo Frio, e a Quarta-feira de Cinzas (18) tem programação especial com o Bloco Di Cabo a Rabo. A partir das 17h, a Praça Gentil Gomes de Faria, no bairro da Passagem, será palco de um encontro dedicado ao forró pé de serra, reunindo música, dança e celebração da cultura popular.



A proposta do bloco é manter a folia nas ruas mesmo após os dias oficiais do Carnaval, integrando a agenda cultural que ainda movimenta a cidade. O público poderá curtir o som da sanfona, do triângulo e da zabumba em um ambiente aberto e acessível, voltado para moradores e visitantes de todas as idades.



O evento acontece no esquema “open cooler”, em que cada participante pode levar sua própria bebida e copo, reforçando o clima coletivo e descontraído da apresentação. A iniciativa também valoriza a ocupação das praças e o acesso gratuito às manifestações culturais.



Com entrada franca, a programação convida o público a chegar, dançar e aproveitar mais um dia de Carnaval ao som do autêntico forró pé de serra.



Serviço

- Quarta-feira de Cinzas – 18 de fevereiro

- A partir das 17h

- Praça Gentil Gomes de Faria (Passagem) – Cabo Frio/RJ

- Entrada gratuita