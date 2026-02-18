Bloco Di Cabo a RaboReprodução
A proposta do bloco é manter a folia nas ruas mesmo após os dias oficiais do Carnaval, integrando a agenda cultural que ainda movimenta a cidade. O público poderá curtir o som da sanfona, do triângulo e da zabumba em um ambiente aberto e acessível, voltado para moradores e visitantes de todas as idades.
O evento acontece no esquema “open cooler”, em que cada participante pode levar sua própria bebida e copo, reforçando o clima coletivo e descontraído da apresentação. A iniciativa também valoriza a ocupação das praças e o acesso gratuito às manifestações culturais.
Com entrada franca, a programação convida o público a chegar, dançar e aproveitar mais um dia de Carnaval ao som do autêntico forró pé de serra.
Serviço
- A partir das 17h
- Praça Gentil Gomes de Faria (Passagem) – Cabo Frio/RJ
- Entrada gratuita
