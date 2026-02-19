Washington Quaquá (PT), Eduardo Paes e Jane Reis (MDB)Reprodução
Ao lado do filho, Diego Zeidan, presidente estadual do PT, Quaquá declarou apoio à composição e destacou que a união entre diferentes legendas simboliza a retomada do diálogo político no Rio de Janeiro. Segundo ele, a construção conjunta entre partidos como PT, MDB e PSD aponta para um projeto de reconstrução e desenvolvimento do Estado.
Para o prefeito, o momento exige distensão e convergência entre forças políticas em torno de um novo rumo para o Rio, inspirado, segundo afirmou, no ambiente de cooperação que vem sendo experimentado no cenário nacional.
Em tom descontraído, Quaquá ainda comentou sobre a expectativa pela apuração da Série Ouro do Carnaval, demonstrando otimismo com o desempenho da União de Maricá na disputa.
