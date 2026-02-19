Washington Quaquá (PT), Eduardo Paes e Jane Reis (MDB) - Reprodução

Publicado 19/02/2026 17:25 | Atualizado 19/02/2026 17:27

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), esteve presente nesta quinta-feira (19) no ato que confirmou a pré-candidatura de Eduardo Paes ao Governo do Estado, tendo como vice na chapa Jane Reis (MDB). Jane é advogada e irmã do presidente estadual da legenda, Washington Reis.



Ao lado do filho, Diego Zeidan, presidente estadual do PT, Quaquá declarou apoio à composição e destacou que a união entre diferentes legendas simboliza a retomada do diálogo político no Rio de Janeiro. Segundo ele, a construção conjunta entre partidos como PT, MDB e PSD aponta para um projeto de reconstrução e desenvolvimento do Estado.



Para o prefeito, o momento exige distensão e convergência entre forças políticas em torno de um novo rumo para o Rio, inspirado, segundo afirmou, no ambiente de cooperação que vem sendo experimentado no cenário nacional.



Em tom descontraído, Quaquá ainda comentou sobre a expectativa pela apuração da Série Ouro do Carnaval, demonstrando otimismo com o desempenho da União de Maricá na disputa.