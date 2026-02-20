Inauguração da base de segurança 24h - Ascom

Inauguração da base de segurança 24hAscom

Publicado 20/02/2026 18:07 | Atualizado 20/02/2026 18:08

Araruama - MAIS UMA ENTREGA NA SEGURANÇA



Em Araruama, a prefeita Daniela Soares (PL) inaugurou uma base da Guarda Civil, em parceria com a Polícia Militar, de segurança 24h na recém-inaugurada Praça do Mataruna. Essa entrega faz parte do Programa Segurança em Foco, que reúne uma série de ações na área, como a convocação de novos guardas, implantação de um sistema moderno de monitoramento por câmeras, com reconhecimento facial e leitura de placas, 50% de aumento no RAS (Regime Adicional de Serviço), armamento da corporação e a implantação do 42° BPM. "Isso prova o nosso compromisso com a segurança pública de Araruama. A nossa cidade merece muito mais", afirmou. Segundo Daniela, a nova base reforça a presença das forças de segurança na região. “Base inaugurada, segurança reforçada. Vem muito mais por aí".

ENTREGA DE KITS



Falando em Daniela, a prefeitura araruamense destacou a entrega dos kits escolares como parte da estratégia da gestão para fortalecer a educação pública no município. Segundo ela, a distribuição garante igualdade de condições aos alunos da rede municipal já no início do ano letivo e representa investimento direto nas famílias. Daniela ressaltou que o objetivo é assegurar que nenhum estudante comece as aulas sem o material necessário, reforçando o compromisso da administração com organização, planejamento e valorização da educação. A prefeita também pontuou que a ação integra um conjunto de medidas voltadas à melhoria da estrutura das escolas e ao apoio pedagógico.



Entrega dos kits escolares Ascom



MATERIAL DE PRIMEIRA E DIGNIDADE AOS ALUNOS



MATERIAL DE PRIMEIRA E DIGNIDADE AOS ALUNOS

Ainda na seara da Educação e conversando com a comandante da pasta em Araruama, Valéria Amaral, ela destacou a qualidade do material a ser entregue, incluindo mochilas e estojos: caderno espiral, com capa dura e moderna, "marca de primeira", disse. "É importante que a Educação também traga dignidade aos alunos. Estou muito orgulhosa e feliz", completou ela. A propósito, os uniformes de verão serão entregues em março; o de inverno chega um pouquinho depois. Ah, e professora Valéria lembrou bem que ainda tem o "Araru Aprender+", benefício de R$ 200 mensais que contempla compra de material escolar e internet.