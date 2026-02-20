Prefeito Dr. Serginho (PL) - Ascom

Publicado 20/02/2026 17:32 | Atualizado 20/02/2026 17:32

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anunciou que ficará uma semana de férias, mas fez questão de reforçar que a administração municipal seguirá em ritmo acelerado. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (20), o chefe do Executivo deixou claro que o afastamento será apenas pessoal. "Prefeito tira férias. Gestão, não", resumiu.



Antes de viajar, Serginho estabeleceu uma série de metas para o período. Entre elas, um mutirão no bairro Guarani, com serviços de poda, iluminação, tapa-buracos e limpeza urbana. Também determinou a aceleração do asfaltamento na principal via do Jardim Esperança e projetou a extensão das obras para Tamoios já na primeira quinzena de março, cobrando agilidade da equipe e "mega turbo ativado" nas frentes de trabalho.



No segundo distrito, a orientação é avançar com as Arenas Esportivas e de Lazer na orla de Unamar e do Pontal. Na saúde, o prefeito quer, na volta, a apresentação de um plano de contingenciamento para zerar as filas de exames da atenção básica.



Mesmo fora da cidade, Serginho avisou que acompanhará os trabalhos à distância, com relatórios e atualizações diárias. Nos bastidores, a movimentação é vista como estratégia para manter a imagem de comando permanente da gestão, mesmo em período de recesso.