Prefeito Dr. Serginho (PL)Ascom
Antes de viajar, Serginho estabeleceu uma série de metas para o período. Entre elas, um mutirão no bairro Guarani, com serviços de poda, iluminação, tapa-buracos e limpeza urbana. Também determinou a aceleração do asfaltamento na principal via do Jardim Esperança e projetou a extensão das obras para Tamoios já na primeira quinzena de março, cobrando agilidade da equipe e "mega turbo ativado" nas frentes de trabalho.
No segundo distrito, a orientação é avançar com as Arenas Esportivas e de Lazer na orla de Unamar e do Pontal. Na saúde, o prefeito quer, na volta, a apresentação de um plano de contingenciamento para zerar as filas de exames da atenção básica.
Mesmo fora da cidade, Serginho avisou que acompanhará os trabalhos à distância, com relatórios e atualizações diárias. Nos bastidores, a movimentação é vista como estratégia para manter a imagem de comando permanente da gestão, mesmo em período de recesso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.