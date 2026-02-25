Jales Lins, Vantoil Martins, Julio Lopes e Fabinho CostaAscom

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), desembarcou em Brasília nesta semana com uma missão clara: garantir recursos e reforçar alianças. Longe do gabinete, o prefeito circulou por ministérios e pela Câmara dos Deputados em busca de emendas parlamentares e apoio político para projetos do município.

A agenda foi extensa e incluiu reuniões com deputados da bancada fluminense, entre eles Gutemberg Reis (MDB), Júlio Lopes (PP), Hugo Leal (PSD), Ricardo Abrão (União), Juninho do Pneu (REP), Marcelo Crivella (REP), Áureo Ribeiro (SD) e Altineu Côrtes (PL).

Fabinho esteve acompanhado do chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos e ex-prefeito Vantoil Martins — presença que adiciona experiência e articulação ao grupo.

Nos encontros, o prefeito apresentou projetos que envolvem infraestrutura urbana, saúde e educação. Assegurar recursos em curto prazo é o objetivo, afinal, Brasília, como se sabe, é território onde verba e articulação caminham juntas.
