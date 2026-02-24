Prefeito Fábio do Pastel entrega nova sede da EMESPP e outras autoridades - Ascom

Publicado 24/02/2026 17:27 | Atualizado 24/02/2026 17:28

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), entregou nesta terça-feira (24) a nova sede da Escola Municipal de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de Andrade (EMESPP), consolidando um dos principais investimentos da gestão na área da inclusão.



A cerimônia contou com a presença do presidente da Suderj, Felipe Pampolha, representando o governador Cláudio Castro (PL), além de todo o secretariado municipal, do presidente da Câmara, Jean Pierre (PP), do vice-presidente Vitinho de Zé Maia (MDB) e dos vereadores Fernando Mistura (SD), Zezinho Martins (REP), Marcio Soares (PL), Mislene de André (PL), Moisés Batista (SD), Paulo Santana (PP) e Pedro Abreu (REP).



Com cerca de 1.000 m² de área construída, a nova EMESPP passa a funcionar em sede própria, com nove salas de aula, espaços administrativos, pátio coberto e estrutura totalmente adaptada. A ampliação representa um aumento de aproximadamente 50% no número de salas, possibilitando abertura de novas vagas e fortalecendo a política de educação inclusiva no município. Atualmente, a unidade atende 60 alunos.



Durante o evento, Pastel destacou a importância da entrega e relembrou o cenário encontrado no início da gestão.



"Já foi falado aqui, do cuidado e do amor com que foram construídos essa escola. Confesso para vocês que essa escola já me fez chorar em algum momento pela dedicação e cuidado dos servidores. Ver as condições em que os alunos estudavam quando entrei me enchia de tristeza. Eu consegui uma sede provisória, mas meu sonho era entregar um local próprio para as crianças aproveitarem. Obrigado a todos os servidores que fazem um trabalho maravilhoso pela EMESPP", afirmou o prefeito.



A nova unidade também adota tecnologia em concreto PVC, garantindo maior durabilidade e conforto térmico, além de contar com banheiros adaptados, lavanderia, cozinha equipada e ambientes planejados para melhor atender os alunos.