Publicado 26/02/2026 13:40 | Atualizado 26/02/2026 13:40

Iguaba Grande - SALDO POSITIVO: R$ 10 MILHÕES GARANTIDOS



Saldo positivo direto de Brasília: o prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), passou três dias na capital federal, juntamente com o secretário executivo do Conderlagos, Vantoil Martins; o chefe de Gabinete Marcello Costa e o secretário de Governo, Jales Lins, em agenda intensa — e não voltou de mãos vazias. Na bagagem, duas novas ambulâncias para a Saúde, uma retroescavadeira para reforçar a Infraestrutura e, de quebra, o projeto de revitalização completa da orla, pauta estratégica para o turismo e a valorização imobiliária da cidade. Mas o número que chamou atenção nos bastidores foi outro: mais de R$ 10 milhões captados via Câmara dos Deputados e Senado, recursos que começam a irrigar o caixa municipal ao longo do ano. Fabinho fez questão de dividir os créditos com aliados e integrantes da comitiva, mas o recado político é claro: enquanto muitos falam, ele foi buscar. Em Iguaba, a temporada é de articulação em alta — e com resultado carimbado em Brasília.

EQUIPE QUE TRABALHA UNIDA



"Voltamos para Iguaba Grande com a sensação de dever cumprido. Foram três dias de muito diálogo e articulação para garantir que nossa cidade continue no caminho do desenvolvimento", afirmou o prefeito Fabinho. O chefe do executivo fez questão de ressaltar a importância do trabalho em equipe durante a viagem: "Quero agradecer ao Marcello Costa, ao Jales, ao Vantoil e a todos os técnicos e secretários que se empenharam para que esses projetos fossem aprovados. Esse resultado é fruto de uma equipe que trabalha unida pelo bem da nossa população", destacou o prefeito. Os recursos captados serão integrados ao cronograma de investimentos do município ao longo de 2026, permitindo a continuidade das políticas de modernização e cuidado com a cidade que têm marcado a atual gestão.

IGUABA EM BRASÍLIA



Aliás, Iguaba Grande vive um momento inédito ao participar, pela primeira vez, da 6ª Conferência Nacional das Cidades, que começou na quarta (24) e vai até sexta-feira (27), no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. Também aterrissaram por lá o vice-prefeito Marciley Lessa (PL) e o vereador Luciano Silva (União), que integra o Conselho Estadual das Cidades do Rio de Janeiro. Também integram o grupo os delegados eleitos pelo Estado, Valdeci Junior, subsecretário, e Alex Moreira, representante da 62ª Subseção da OAB.