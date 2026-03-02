Prefeita Daniela Soares e representantes do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) - Ascom

Prefeita Daniela Soares e representantes do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)Ascom

Publicado 02/03/2026 16:07 | Atualizado 02/03/2026 16:07

Araruama - A prefeita Daniela Soares recebeu, na manhã desta segunda-feira (2), representantes do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) para formalizar um acordo de cooperação técnica que garantirá a oferta de cursos de qualificação profissional em Araruama.



A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população a oportunidades de formação profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da cidade, além de fortalecer a preparação dos moradores para o mercado de trabalho.



A prefeita Daniela Soares ressaltou a importância do acordo para o fortalecimento da educação no município. “Assinamos hoje com o IFRJ um acordo de cooperação técnica que vai oferecer cursos de qualificação profissional para os estudantes de Araruama. Essa ação mostra o nosso empenho em desenvolver uma educação cada vez melhor em nosso município”, destacou.



A secretária municipal de Educação, Valéria Amaral, também enfatizou o impacto positivo da parceria. “Essa cooperação é fundamental para ampliar as oportunidades de especialização dos nossos alunos, abrindo novos caminhos de formação e preparando melhor os estudantes para o futuro acadêmico e profissional”, afirmou.



Durante o encontro, foram discutidas as diretrizes da parceria, que prevê a implementação de cursos alinhados às demandas locais, integrando educação profissional e tecnológica. Inicialmente, serão oferecidos cursos de cuidador de idosos, inglês básico e assistente administrativo.



O reitor do IFRJ, Rafael Almada, destacou a importância estratégica da cooperação. “A gente está muito feliz porque a educação tem um caminho a construir de relação entre a educação básica do município com a educação profissional e tecnológica. E é exatamente isso que a gente está fechando aqui: uma parceria duradoura que vai potencializar não só a educação do município, mas fortalecer uma perspectiva da construção de uma unidade muito em breve aqui em Araruama”, afirmou.



Ainda segundo o reitor, “como alguém que acredita que a educação transforma, a gente está muito feliz com esse convênio, com esse acordo, com essa parceria que a Prefeitura Municipal de Araruama realiza junto com o Instituto Federal do Rio de Janeiro”.



A Prefeitura segue empenhada em estabelecer parcerias estratégicas que promovam o desenvolvimento, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população.