Prefeito Dr. Serginho (PL)Reprodução
O Gabinete de Crises Climáticas foi acionado ainda na quinta-feira (26) e permanece em reunião permanente. A atuação envolve Defesa Civil, Comsercaf, Serviços Públicos, Obras, Governo, Saúde e Ação Social, em uma força-tarefa integrada para reduzir danos e prestar assistência à população.
Segundo o prefeito, mais de 70 equipamentos pesados e dezenas de equipes estão mobilizados. Um parque logístico foi estruturado para garantir resposta rápida nas áreas mais afetadas, como Maria Joaquina, Jacaré e Tamoios.
Dr. Serginho afirmou que acompanha on-line cada ocorrência e coordena, junto à Defesa Civil, as ações em casos de maior gravidade. De acordo com dados técnicos, a tendência é de estabilidade climática ao longo da tarde, com o deslocamento do sistema para outro estado e diminuição da intensidade das chuvas.
Ainda assim, o prefeito sinalizou que poderá interromper a viagem e retornar imediatamente a Cabo Frio caso o quadro não apresente melhora. A orientação oficial é que moradores evitem sair de casa e acionem o telefone 199 em caso de emergência.
“O trabalho é de organização e responsabilidade para proteger nossa cidade”, declarou.
