Prefeita Daniela Soares (PL) Reprodução
Prefeita de Araruama enquadra 84% dos professores e concede reajuste salarial
Gestão de Daniela Soares (PL) garante avanço de até 50% na carreira docente e anuncia aumento de 5,4% para ativos, contratados e inativos
Prefeita de Araruama enquadra 84% dos professores e concede reajuste salarial
Gestão de Daniela Soares (PL) garante avanço de até 50% na carreira docente e anuncia aumento de 5,4% para ativos, contratados e inativos
Mesmo em férias, Dr. Serginho coordena gabinete de crise após temporal em Cabo Frio
Prefeito monitora ocorrências on-line, mobiliza mais de 70 equipamentos e pode antecipar retorno caso cenário piore
Anúncio de concurso da Câmara de São Pedro da Aldeia provoca clima de tensão entre vereadores
Pedro Abreu mira gestão do presidente do legislativo, Jean Pierre, e promete pedido de informações sobre mais de 200 cargos na Casa
Missão em Brasília garante R$ 10 milhões para Iguaba Grande
Prefeito Fabinho Costa retorna com recursos federais, ambulâncias, retroescavadeira e projeto de revitalização da orla
Marcelo Magno anuncia ônibus a R$ 2 e reforça articulação política
Novo sistema de transporte começa a operar na próxima semana. Ainda na cidade, vice-prefeito reúne vereadores para alinhar prioridades entre os poderes
Prefeito de Iguaba Grande articula recursos no Congresso
Em agenda com deputados influentes, Fabinho Costa (CID) busca fortalecer projetos em várias áreas. Em sua comitiva estão o chefe de Gabinete, Marcello Costa, do secretário de Governo, Jales Lins, e do secretário executivo da Conderlagos, Vantoil Martins
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.