Reunião estratégica na sede do Conderlagos, em Cabo FrioAscom

Publicado 03/03/2026 17:09

Os prefeitos da Região dos Lagos participaram nesta terça-feira (3) de uma reunião estratégica na sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), em Cabo Frio, com foco no alinhamento administrativo e no fortalecimento da atuação integrada entre os municípios consorciados.



O encontro contou com a presença do presidente do consórcio e prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto (PL), além dos prefeitos Fabinho Costa (CID), de Iguaba Grande; Marcelo Magno (PL), de Arraial do Cabo; Daniela Soares (PL), de Araruama; do secretário-executivo Vantoil Martins e de equipes técnicas das cidades integrantes.



Entre os principais pontos da pauta estiveram o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a formação do Conselho Fiscal do consórcio — instrumentos considerados centrais para garantir organização financeira, transparência e previsibilidade nas ações regionais. Também foram validadas atas de reuniões anteriores.



A reunião contou ainda com a participação do coronel Rodrigo Bastos, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), que apresentou dados atualizados sobre os atendimentos realizados na Região dos Lagos. O oficial destacou a importância de reforçar medidas preventivas em prédios públicos municipais e defendeu maior integração entre as prefeituras para otimizar respostas em situações de emergência.



Outro tema debatido foi a necessidade de intensificar a cobrança às concessionárias responsáveis pelos serviços de energia elétrica e abastecimento de água. Na avaliação dos gestores, a atuação conjunta por meio do consórcio amplia a capacidade de articulação política e institucional, fortalecendo a defesa dos interesses da população regional.



Nos bastidores, o encontro foi interpretado como mais um passo na consolidação do Conderlagos como ferramenta estratégica de governança compartilhada, ampliando o peso político dos municípios da Região dos Lagos nas negociações com o Estado e com empresas concessionárias.