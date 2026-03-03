Prefeita Daniela Soares e a missionária Monja CoenAscom
Com o tema "Educar para Humanizar-se", o evento marca o início de uma semana de formação voltada aos profissionais da rede municipal de ensino. Segundo a prefeita, cerca de 4 mil educadores participam da programação, considerada estratégica para o fortalecimento da aprendizagem nas salas de aula.
Daniela destacou que a realização da jornada é resultado de meses de planejamento da Secretaria de Educação e reforçou a importância de investir na qualificação dos servidores. Para a chefe do Executivo, o aprimoramento dos profissionais é o caminho para garantir um ensino de qualidade e impactar diretamente o desempenho dos alunos.
A secretária Valéria Amaral classificou a abertura como um momento especial para a educação da cidade e ressaltou o alinhamento da palestra com os princípios defendidos pela gestão municipal. Ela também agradeceu à equipe organizadora e à prefeita pelo apoio à iniciativa, afirmando que a semana será marcada por reflexões, trocas de experiências e aprendizado.
