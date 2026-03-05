Fabinho Costa e Cláudio Castro - RCFM

Fabinho Costa e Cláudio CastroRCFM

Publicado 05/03/2026 14:02

IGUABA GRANDE - Iguaba Grande recebeu na manhã desta quinta-feira (5) a base do programa Segurança Presente, iniciativa que tem como objetivo reforçar a segurança no município, ampliar o policiamento de proximidade e aumentar a presença das forças de segurança em áreas de grande circulação de pessoas. O equipamento, inaugurado pelo governador Cláudio Castro (PL), passa a funcionar diariamente, das 8h às 20h, com efetivo ampliado e estrutura voltada para o patrulhamento nas ruas. O programa prevê atuação com equipes a pé, de bicicleta, motocicleta e viaturas.



Na noite anterior,



Durante o evento, o prefeito Fabinho Costa (CID) destacou a importância de ações práticas na área de segurança pública e agradeceu a parceria com o Governo do Estado.

- Iguaba Grande recebeu na manhã desta quinta-feira (5) a base do programa Segurança Presente, iniciativa que tem como objetivo reforçar a segurança no município, ampliar o policiamento de proximidade e aumentar a presença das forças de segurança em áreas de grande circulação de pessoas. O equipamento, inaugurado pelo governador Cláudio Castro (PL), passa a funcionar diariamente, das 8h às 20h, com efetivo ampliado e estrutura voltada para o patrulhamento nas ruas. O programa prevê atuação com equipes a pé, de bicicleta, motocicleta e viaturas.Na noite anterior, Castro fez a inauguração em Búzios . Depois de Iguaba, Castro seguiria para Araruama, onde será inaugurada a Faetec de São Vicente.Durante o evento, o prefeito Fabinho Costa (CID) destacou a importância de ações práticas na área de segurança pública e agradeceu a parceria com o Governo do Estado.



"A boa política não vive de discursos bonitos, vive de ações. Segurança pública se faz com ocupação de território e com trabalho concreto", afirmou o prefeito, que também lembrou sua trajetória de 23 anos na Polícia Militar antes de assumir a chefia do executivo.





"VAGABUNDO NÃO VAI TER VIDA FÁCIL"



Durante a inauguração, Castro, fez um discurso marcado por críticas ao crime organizado e defesa do reforço das ações de segurança no estado. Ao lado do prefeito Fabinho Costa (CID) e de outras autoridades, afirmou que o governo tem adotado uma postura mais firme no combate à criminalidade e que a população deseja maior presença policial nas comunidades.



"O Rio de Janeiro não é do crime. O Rio de Janeiro é do cidadão de bem que acorda todo dia para trabalhar e cuidar da família", afirmou o governador durante o evento.



Castro também destacou que, segundo ele, pesquisas de opinião indicam que moradores de áreas afetadas pela violência querem mais presença das forças de segurança. "Noventa e cinco por cento de quem mora nessas áreas disse que quer a polícia presente e quer ter o direito de ir e vir novamente garantido", declarou.



No discurso, o governador reforçou que o Estado continuará atuando para retirar barricadas, combater o domínio territorial de facções criminosas e ampliar operações policiais. "Enquanto eu estiver à frente do governo, vagabundo não vai ter vida fácil. Não vamos mais aceitar barricadas na frente da casa do trabalhador", disse.





MUDANÇAS ESTRUTURAIS E NOVAS ESTRATÉGIAS



Ainda segundo disse o governador, a melhoria do sistema de segurança passa por mudanças estruturais e pela adoção de novas estratégias, aliadas ao uso de tecnologia para otimizar recursos e ampliar os resultados. Para ele, a reorganização da estrutura permite oferecer mais segurança à população, ao mesmo tempo em que melhora a gestão do dinheiro público.



Durante a entrevista, também ressaltou que uma das prioridades de sua gestão tem sido ampliar investimentos no interior do estado. Castro lembrou que, ao assumir o governo, identificou um descompasso entre a relevância econômica das cidades do interior e o volume de investimentos recebidos.



De acordo com ele, o interior do estado tem papel fundamental na arrecadação e no desenvolvimento do Rio de Janeiro, motivo pelo qual a atual gestão busca ampliar a presença do governo e fortalecer projetos fora da capital.