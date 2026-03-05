Lançamento do Segurança Presente com governador Cláudio Castro - Renata Cristiane

Publicado 05/03/2026 13:25

BÚZIOS - Nesta quarta-feira (4) em Búzios, teve a entrega da base do programa Segurança Presente, reunindo o governador Cláudio Castro (PL), o prefeito Alexandre Martins (REP), além de deputados, secretários estaduais – como Douglas Ruas, pré-candidato ao Palácio Guanabara, e municipais e agentes das forças de segurança. O evento misturou gestão, recados políticos e sinalizações eleitorais. Em entrevista exclusiva à coluna, Castro evitou embalar o discurso na pré-campanha — “animado em fazer entrega”, resumiu —, reforçou que quer "servir ao Estado até o último dia" e endureceu o tom ao falar da prisão dos quatro acusados de estupro coletivo, garantindo que não haverá "blindagem". Já Alexandre aproveitou o palanque para exaltar investimentos do Estado e declarar apoio ao nome escolhido para a sucessão. No fim das contas, a cerimônia foi além da inauguração: confirmou alinhamentos, expôs movimentos de pré-campanha e mostrou que, em Búzios, segurança pública e articulação política caminham lado a lado.





EVITOU CLIMA ELEITORAL



Em entrevista exclusiva, pouco antes da entrega da base do programa Segurança Presente em Búzios, o governador Cláudio Castro (PL) evitou o clima eleitoral e fez questão de reforçar que seu foco, neste momento, é administrativo. O tom mudou quando o assunto foi o caso do estupro coletivo que chocou o Estado. O governador destacou a prisão dos quatro acusados e foi enfático: "O que não pode é um caso hediondo e eles estarem soltos por aí". Segundo ele, não haverá qualquer tipo de blindagem. Castro ressaltou que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma política pública estruturada ao longo dos últimos anos, citando a Patrulha Maria da Penha, a Secretaria Estadual da Mulher e bases do Segurança Presente voltadas ao público feminino. Entre entregas e declarações firmes, o governador mostrou que quer associar sua imagem à gestão e ao endurecimento na segurança — especialmente quando o tema é proteção às mulheres.





REFORÇO NA SEGURANÇA



Durante evento de entrega da base do programa Segurança Presente em Búzios, o prefeito Alexandre Martins (REP) não apenas celebrou o reforço na segurança pelo governador Cláudio Castro (PL), como também deixou claro seu posicionamento no tabuleiro eleitoral. Alexandre destacou que o momento vai além da inauguração. Citou investimentos estaduais em andamento, elogiou Castro como “governador do interior” e declarou apoio ao nome escolhido para a sucessão estadual, Douglas Ruas. “Eu acho que ele escolheu bem”, afirmou, sinalizando alinhamento político após aguardar a definição da chapa. Entre entregas, declarações de lado político e recados sutis à base, o ato em Búzios confirmou que a pré-campanha já está nas ruas.





"MUITO CONFIANTE"



O secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, também marcou presença em Búzios na inauguração do programa Segurança Presente, ao lado do governador Cláudio Castro (PL) e do prefeito Alexandre Martins (REP). Em entrevista, Gutemberg destacou a parceria entre Estado, Prefeitura e Senado Federal — citando a participação do senador Flávio Bolsonaro — e afirmou que a iniciativa representa a realização de um compromisso com a população. Ao comentar o cenário eleitoral, o secretário demonstrou confiança na chapa apoiada pelo governador, formada por Douglas Ruas e Bernardo Rossi, defendendo a continuidade do que classificou como legado na área de segurança pública. “Muito confiante”, resumiu. Entre entrega institucional e recado eleitoral, o ato em Búzios reforçou a estratégia do grupo governista de unir agenda administrativa e discurso político no mesmo palanque.





CONTINUIDADE DO TRABALHO



Durante a entrega da base do programa Segurança Presente em Búzios, a Durante a entrega da base do programa Segurança Presente em Búzios, a coronel Andreia Campos falou sobre a mudança no comando do 25º BPM . Ela deixa a unidade para assumir uma função de coordenação dos batalhões da Região dos Lagos e passa o comando ao coronel Almeida, com quem já atuava anteriormente. Andreia afirmou que a transição mantém a continuidade do trabalho desenvolvido na unidade. “O 25º BPM está em excelentes mãos. O Almeida, durante o meu comando, foi uma pessoa fundamental para o êxito do trabalho e com certeza vai melhorar ainda mais a prestação de serviços do 25º BPM”, declarou. O coronel Almeida comentou os dados da segurança pública durante a gestão da antecessora e afirmou que dará sequência às ações. “Os números do comando da coronel Andreia são números que falam por si. São números excelentes. Mas, como a comandante falou, é de estarmos juntos aqui na construção desses números e nós vamos dar continuidade a esse trabalho”, disse.