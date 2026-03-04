Coronel Andreia CamposRCFM
Coronel Andreia Campos deixa comando do 25º BPM
Cerimônia da troca de comando ocorre na sexta-feira (6), na sede da unidade, em Cabo Frio
Operação da PF prende dois suspeitos de controlar internet ilegalmente em Cabo Frio
Grupo é investigado por monopolizar serviços de banda larga no bairro Jacaré por meio de ameaças e sabotagem
Operação notifica 12 veículos abandonados em bairros de Cabo Frio
Fiscalização da Operação Cabo Frio em Ordem passou por Palmeiras, Parque Burle e Jardim Olinda nesta terça-feira (3)
Furto é registrado em loja de salgados no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio
Crime ocorreu durante a madrugada e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento
Incêndio atinge restaurante na Passagem, em Cabo Frio
Fogo começou na cozinha do Bar do Torresmo e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros; não há registro de feridos
Colisão entre dois carros é registrada na Avenida Wilson Mendes, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (2), no sentido São Pedro da Aldeia
