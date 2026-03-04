Fogo começou na cozinha do Bar do Torresmo - Reprodução

Fogo começou na cozinha do Bar do TorresmoReprodução

Publicado 04/03/2026 14:07

Cabo Frio - Um incêndio atingiu o restaurante Bar do Torresmo, localizado na Avenida Ailton Massa, no bairro da Passagem, em Cabo Frio, na manhã desta quarta-feira (4). O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para conter as chamas no local.



De acordo com as primeiras informações, o incêndio teria começado na cozinha do estabelecimento e se espalhou rapidamente para a área do salão, onde os clientes costumam ser atendidos. A grande quantidade de fumaça chamou a atenção de moradores e comerciantes da região, que acompanharam a movimentação das equipes de emergência.



Os bombeiros atuaram no combate às chamas e conseguiram controlar o incêndio em pouco tempo, evitando que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos. A ação rápida foi fundamental para minimizar os danos e garantir a segurança na área.



Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas após uma avaliação técnica no local. O caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes.