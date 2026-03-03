Hemolagos - Hemolagos

Publicado 03/03/2026 16:47

Cabo Frio - Cabo Frio está com os estoques de sangue em nível crítico no Hemolagos. A unidade já nega pedidos de bolsas para hospitais da região, o que compromete cirurgias, atendimentos de emergência e tratamentos contínuos.

Os tipos A positivo, A negativo, O positivo e O negativo estão em situação mais preocupante, com nível emergencial. O hemocentro pede que a população compartilhe as informações e mobilize doadores voluntários para reabastecer o estoque.

Para ampliar o acesso, o Hemolagos vai funcionar uma vez por mês aos sábados. O calendário será divulgado sempre na primeira semana de cada mês. Em março, a doação poderá ser feita no sábado (21), das 8h às 12h.

O atendimento regular ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Barão do Rio Branco, 88, no bairro Passagem, em Cabo Frio, além dos sábados conforme calendário.

Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, apresentar documento com foto e estar alimentado e hidratado. Grupos com mais de 30 pessoas podem agendar transporte gratuito em parceria com a Salineira.

O hemocentro reforça que a doação é simples, segura e pode salvar vidas imediatamente.