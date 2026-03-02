Hospital Municipal Otime Cardoso - Ascom

Cabo Frio - Para dar celeridade às obras do primeiro andar do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, a Secretaria de Saúde de Cabo Frio adotou um esquema de remanejamento das consultas ambulatoriais para outras unidades do município. O objetivo é desocupar ao máximo o espaço de obras até a conclusão.



As consultas ambulatoriais de diversas especialidades foram absorvidas por outras, como Centro de Saúde Oswaldo Cruz, Hospital Municipal São José Operário, Hospital Municipal da Mulher e ESFs próximas ao Jardim Esperança. Mas o atendimento emergencial foi mantido.



“Todos os pacientes estão sendo contactados para orientação. Nosso objetivo é diminuir o tráfego na área para que a equipe possa acelerar as obras”, explicou o diretor do Hospital, Antônio Vicente.

Nesta segunda-feira (2), a secretária de Saúde, Beatriz Trindade, se reuniu com a direção das unidades envolvidas no remanejamento e equipe de obras para traçar os detalhes do planejamento para os próximos 30 dias.



“Não temos como manter o fluxo do hospital com o avanço das obras. Nas obras do segundo andar, também fizemos remanejamento e, agora, pelo bem de todos, faremos o mesmo esquema com o primeiro andar. A previsão é que, em 30 dias, tudo se normalize. Contamos com a compreensão de todos e estamos à disposição para esclarecer”, finalizou a secretária.