Publicado 01/03/2026 16:02

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio informou que as aulas da rede pública municipal de ensino permanecerão suspensas nesta segunda-feira (2), no turno da manhã, em todas as unidades escolares do município.

De acordo com a Secretaria de Educação, a decisão foi tomada para viabilizar serviços de limpeza e higienização nas escolas, garantindo que os espaços estejam adequados para o retorno seguro das atividades após as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias.

Segundo avaliação da Defesa Civil de Cabo Frio, a previsão é de estabilidade do tempo ao longo do dia, com possibilidade de chuvas isoladas. Com isso, as aulas serão retomadas normalmente no turno da tarde.

Excepcionalmente, as unidades localizadas na zona rural e no bairro Maria Joaquina permanecerão com as atividades suspensas durante todo o dia desta segunda-feira.

A Prefeitura informou ainda que segue monitorando a situação e manterá a comunidade escolar atualizada por meio dos canais oficiais.