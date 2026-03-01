TemporalReprodução
CHUVAS: Aulas do turno da manhã estão suspensas na rede municipal de Cabo Frio nesta segunda-feira (2)
Medida foi tomada para viabilizar serviços de limpeza e higienização nas escolas; zona rural e Maria Joaquina ficam sem aulas em todos os turnos
Prefeitura de Cabo Frio intensifica ações pós-chuva com distribuição de kits de limpeza às famílias afetadas
Medida preventiva prioriza bairros de Tamoios e reforça cuidados com a saúde
Carro roubado é recuperado e dupla acaba presa em Unamar, no 2º distrito de Cabo Frio
Veículo com sinais de clonagem, munições e drogas foram apreendidos durante ação da PM
Professor de jiu-jitsu faz apelo após furto de quimonos de crianças da APAE em Cabo Frio
Material seria usado em troca de faixa nesta sexta-feira (27). "Não sei o que vou fazer", desabafou
Imagens mostram mulher sendo retirada de escombros após 4 horas em restaurante de Cabo Frio
Telhado desabou nesta sexta (27) e vítima ficou com a perna presa no meio de concreto e madeira; prédio foi interditado. Ela vai passar por cirurgia
Chuva em Cabo Frio deixa Rua dos Biquínis, Avenida Henrique Terra e Ville Blanche debaixo d’água
Alagamentos são registrados em diversos pontos do município após forte precipitação nesta sexta-feira (27)
