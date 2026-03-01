Carro roubado é recuperado - Reprodução/PM

Publicado 01/03/2026 12:03

Cabo Frio - Uma ação da Polícia Militar (PATAMO da 8ª Cia) resultou na recuperação de um veículo roubado e na prisão de dois suspeitos neste sábado (28), em Unamar, segundo distrito de Cabo Frio.



De acordo com a ocorrência, a guarnição recebeu informações de que indivíduos estariam em posse de um HB20X prata, com sinais de clonagem e registro de roubo, na Rua Guiomar Novaes. Diante da denúncia, foi montado um cerco tático com apoio de ações de inteligência.



Durante a abordagem, os policiais conseguiram recuperar o automóvel e deter os envolvidos. Na ação, também foram apreendidas 12 munições calibre 38, dois aparelhos celulares, três frascos de “loló”, duas buchas de maconha e R$ 5 em espécie.



Os suspeitos — uma jovem de 18 anos e um homem de 22 — foram encaminhados à 126ª DP, juntamente com o material apreendido. Um terceiro envolvido, de 22 anos, foi ouvido como testemunha e liberado.



Na delegacia, foi constatado que o acusado de 22 anos possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, sequestro e formação de quadrilha, permanecendo preso à disposição da Justiça.



Já a jovem foi autuada por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse de droga para consumo e posse irregular de munição, permanecendo presa.



O veículo recuperado será devolvido ao proprietário após os trâmites legais.

