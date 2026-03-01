Mulher sendo retirada de escombros Reprodução
O telhado do estabelecimento cedeu por volta das 8h. A vítima ficou com a perna presa entre blocos de concreto, pedaços de madeira e partes da laje. Ela, que é mãe de uma criança de um ano e meio, foi resgatada sob aplausos de moradores e das equipes que acompanharam a operação.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher foi encaminhada ao Hospital Central de Emergência, onde passou por tomografia computadorizada para avaliação detalhada do seu estado de saúde. O tio da vítima questionou as causas do desabamento. A Defesa Civil informou que o caso está sendo investigado e que uma perícia técnica será realizada no imóvel.
Outras duas pessoas também ficaram feridas. Um jovem de 19 anos sofreu escoriações leves e recebeu atendimento no local. Testemunhas contaram que, logo após o desabamento, era possível ouvir gritos vindos de dentro do restaurante. Algumas pessoas conseguiram sair por conta própria, machucadas e com sinais de sangramento, pedindo ajuda na rua.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro enfrentou dificuldades para chegar ao local devido aos alagamentos provocados pela forte chuva que atingiu a cidade nesta sexta.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.