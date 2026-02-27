Homem mergulha em água de alagamento - Reprodução

Publicado 27/02/2026 14:14

Cabo Frio - Na manhã desta sexta-feira (27), as fortes chuvas que atingiram Cabo Frio deixaram diversos pontos de alagamento pela cidade e provocaram transtornos a moradores. No entanto, em meio ao cenário de ruas tomadas pela água, uma atitude inusitada chamou a atenção no Condomínio Bosque do Peró, no bairro Guriri.



Um homem não perdeu tempo e decidiu mergulhar na água acumulada pela chuva dentro do condomínio. Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que ele se joga na água barrenta, formada pela mistura da enxurrada com lama e sujeira.



Apesar da cena curiosa, especialistas alertam que o contato com água de enchente pode representar riscos à saúde, já que ela pode estar contaminada e transmitir doenças. A orientação é evitar esse tipo de exposição e redobrar os cuidados em períodos de chuva intensa.