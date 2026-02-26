Escola de Samba Império - Reprodução

Publicado 26/02/2026 15:52

Cabo Frio - A volta de uma das mais tradicionais escolas de samba de Cabo Frio já tem data para acontecer e será em grande estilo. No dia 14 de março, a partir das 18h, a quadra da Praça do Itajuru será palco do evento que marca oficialmente a retomada das atividades da escola de samba Império de Cabo Frio.

Para celebrar o momento, quem sobe ao palco é ninguém menos que o tradicional Cacique de Ramos, um dos maiores símbolos do samba brasileiro e referência nacional quando o assunto é tradição.

O evento será beneficente, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, unindo solidariedade e cultura em uma noite que promete marcar o reencontro da comunidade com sua escola de samba.

A retomada do Império representa um novo capítulo para o carnaval cabo-friense, resgatando a história, fortalecendo a cultura local e reacendendo a paixão pelo samba na cidade.

A expectativa é de forte adesão do público, em um evento que vai além do espetáculo musical e simboliza o renascimento de uma das principais agremiações do município.