Escola de Samba ImpérioReprodução
Cacique de Ramos marca volta histórica da Escola de Samba Império de Cabo Frio
Retomada será celebrada no dia 14 de março, a partir das 18h, na Praça do Itajuru
Cacique de Ramos marca volta histórica da Escola de Samba Império de Cabo Frio
Retomada será celebrada no dia 14 de março, a partir das 18h, na Praça do Itajuru
Superintendente da PF e secretário da Polícia Civil destacam prisão de Adilsinho em Cabo Frio como "baque histórico" na máfia do jogo do bicho
Prisão foi realizada após trabalho integrado da Polícia Federal e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
Bicheiro e chefe da máfia do cigarro ilegal é preso em Cabo Frio
Apontado como um dos criminosos mais procurados do RJ, Adilsinho tinha quatro mandados de prisão e é acusado de mandar executar rivais
Moradora de Cabo Frio é resgatada após mais de 60 horas em trilha na divisa entre Minas e Espírito Santo
Jovem e o irmão foram localizados por equipes de resgate após três dias de buscas em área de mata
Cabo Frio notifica 15 veículos em ação contra abandono no Guarani
Agentes percorreram ruas do bairro e fixaram notificações após identificação de indícios de permanência prolongada na via
Motorista é preso por embriaguez ao volante após manobras perigosas em Cabo Frio
Condutor tentou fugir, colidiu com viatura e teve prisão em flagrante confirmada após exame de alcoolemia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.