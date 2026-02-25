Fiscalização de veículos Ascom
As equipes passaram pelas ruas Dijalma de Azevedo, Governador Valadares, Duarte da Costa, Thomé de Souza e pela Avenida Bispo Almir dos Santos. No bairro São Cristóvão, a fiscalização ocorreu na Rua 25 de Dezembro.
De acordo com a secretaria, foram considerados sinais como pneus vazios, partes danificadas, ferrugem, acúmulo de sujeira e permanência contínua no mesmo local. Em alguns casos, os proprietários compareceram e receberam orientações. Nos demais, a notificação foi fixada no veículo.
Após a notificação, o proprietário tem prazo de dez dias para regularizar a situação ou retirar o veículo da via pública. Caso não haja providência, poderá ser realizada a remoção.
O secretário-adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Vitor Sá, informou que parte das ações ocorre a partir de demandas apresentadas por moradores, que podem procurar a secretaria para relatar casos semelhantes.
A sede da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização funciona na Rua Florisbela Rosa da Penha, no Braga. Em Tamoios, o atendimento é feito na Superintendência de Licenciamento e Fiscalização, no Shopping UnaPark, em Unamar.
A ação integra as atividades de ordenamento urbano da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e deve ser realizada em outros bairros do município.
