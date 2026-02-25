Fiscalização de veículos - Ascom

Fiscalização de veículos Ascom

Publicado 25/02/2026 17:06

Cabo Frio - Uma ação realizada nesta quarta-feira (25) identificou veículos em possível situação de abandono no bairro Guarani, em Cabo Frio. A operação, coordenada pela Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, resultou na notificação de 15 veículos.



As equipes passaram pelas ruas Dijalma de Azevedo, Governador Valadares, Duarte da Costa, Thomé de Souza e pela Avenida Bispo Almir dos Santos. No bairro São Cristóvão, a fiscalização ocorreu na Rua 25 de Dezembro.



De acordo com a secretaria, foram considerados sinais como pneus vazios, partes danificadas, ferrugem, acúmulo de sujeira e permanência contínua no mesmo local. Em alguns casos, os proprietários compareceram e receberam orientações. Nos demais, a notificação foi fixada no veículo.



Após a notificação, o proprietário tem prazo de dez dias para regularizar a situação ou retirar o veículo da via pública. Caso não haja providência, poderá ser realizada a remoção.



O secretário-adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Vitor Sá, informou que parte das ações ocorre a partir de demandas apresentadas por moradores, que podem procurar a secretaria para relatar casos semelhantes.



A sede da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização funciona na Rua Florisbela Rosa da Penha, no Braga. Em Tamoios, o atendimento é feito na Superintendência de Licenciamento e Fiscalização, no Shopping UnaPark, em Unamar.



A ação integra as atividades de ordenamento urbano da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e deve ser realizada em outros bairros do município.