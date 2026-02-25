Ezequiel da Silva Guimarães - Reprodução/PM

Publicado 25/02/2026 14:14

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio cumpriu, na tarde desta terça-feira (24), um mandado de prisão preventiva contra Ezequiel da Silva Guimarães, acusado de perseguição no contexto de violência doméstica. O homem também possui registros criminais por estelionato.



A prisão foi realizada durante a Operação Espoliador, após informações repassadas pelo setor de inteligência da 65ª DP de Magé indicarem que o suspeito estaria escondido na Região dos Lagos.



Segundo a polícia, Ezequiel foi localizado no Bar do Delegado, no bairro Passagem. Ele foi identificado pelos agentes e preso sem oferecer resistência.



O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Magé. As investigações apontam que o acusado deixou a cidade de Magé e passou a se ocultar em Cabo Frio com o objetivo de evitar o cumprimento da ordem judicial.



De acordo com a Polícia Civil, o homem possui 12 anotações criminais. Entre elas estão registros por perseguição, violência psicológica, lesão corporal e coação no curso do processo, todos relacionados à violência doméstica contra a mulher. Além disso, constam cinco anotações por estelionato.



A corporação ressaltou que a prisão foi resultado da atuação integrada entre as delegacias envolvidas, destacando a importância do trabalho conjunto no enfrentamento à violência contra a mulher e aos crimes patrimoniais.