Ambulatório Demetrio Campos - Reprodução

Publicado 24/02/2026 18:21

Cabo Frio - A Prefeitura abriu inscrições para um curso gratuito de produção audiovisual, voltado à população LGBTI+, com vagas limitadas no bairro Monte Alegre.

A capacitação será realizada no dia 5 de março, às 13h, no Ambulatório Demétrio Campos, e promete oferecer ferramentas para que os participantes aprendam a criar seus próprios conteúdos, fortalecendo narrativas e ampliando oportunidades. Os interessados já podem garantir participação por meio do formulário online.

A iniciativa, coordenada pela Superintendência de Políticas Públicas LGBTI+, tem como objetivo fortalecer a identidade, a autoestima e o sentimento de pertencimento, além de abrir caminhos para geração de renda em um dos setores que mais crescem atualmente.

Mais do que uma capacitação técnica, o curso propõe dar voz aos participantes, incentivando a produção de histórias próprias e ampliando a presença da população LGBTI+ no cenário cultural local.