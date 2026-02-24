Ambulatório Demetrio CamposReprodução
Cabo Frio abre inscrições para curso de audiovisual voltado à população LGBTI+
Curso acontece no Ambulatório Demetrio Campos, na próxima quinta-feira (5), às 13h, com foco no público LGBTI+
Prefeitura promove escuta pública para segmento gospel em Cabo Frio
Evento será promovido no Palácio das Águias, na próxima segunda-feira (2), às 19h, com convite aberto ao segmento
Acidente envolvendo quatro veículos é registrado em Cabo Frio
Colisão em sequência mobiliza agentes na Avenida Teixeira e Souza e causa retenção no tráfego da região
Pré-Vestibular Social Conceição Evaristo está com pré-matrícula aberta em Cabo Frio
Projeto oferece 40 bolsas de R$ 200 mensais e inicia aulas em abril no CIEP 458 Hermes Barcelos
Foragido desde 2018, homem é preso em Cabo Frio por estupro de vulnerável
Condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, ele foi localizado durante a Operação Espoliador após troca de informações entre delegacias
Homens são presos por maus-tratos a animais em Cabo Frio
Filhotes foram encontrados em situação precária, e um deles já estava morto no imóvel na Praia do Forte
