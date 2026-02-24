Homem identificado como Oracy Costa Vieira - Reprodução/PM

Publicado 24/02/2026 13:55

Cabo Frio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (24), um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável durante a Operação Espoliador. A ação foi conduzida por equipes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, após informações repassadas pelo setor de inteligência da 12ª DP de Copacabana sobre a possível localização do foragido.



Segundo a Polícia Civil, os agentes se deslocaram até a Rua da Liberdade, no bairro Boca do Mato, onde realizaram um cerco tático. No local, o homem foi identificado como Oracy Costa Vieira e preso sem oferecer resistência.



Oracy havia sido condenado pela Vara Criminal de Cabo Frio a 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações, ele estava foragido da Justiça desde 2018.



Após a prisão, o condenado foi encaminhado para os procedimentos de praxe e ficará à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.