Homem identificado como Oracy Costa VieiraReprodução/PM
Segundo a Polícia Civil, os agentes se deslocaram até a Rua da Liberdade, no bairro Boca do Mato, onde realizaram um cerco tático. No local, o homem foi identificado como Oracy Costa Vieira e preso sem oferecer resistência.
Oracy havia sido condenado pela Vara Criminal de Cabo Frio a 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações, ele estava foragido da Justiça desde 2018.
Após a prisão, o condenado foi encaminhado para os procedimentos de praxe e ficará à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.