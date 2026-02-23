Animal resgatado Reprodução
De acordo com a superintendente de proteção animal, Fenela Assed, ao todo foram encontrados onze filhotes no imóvel, sendo que um deles já estava morto. Além dos filhotes, um casal de cães foi recolhido e encaminhado para procedimento de castração.
Ainda segundo ela, duas cadelas permaneceram na residência porque apresentavam comportamento agressivo e não foi possível realizar a captura no primeiro momento. A equipe deverá retornar ao local para concluir o resgate. Uma calopsita também foi encontrada na casa.
A perícia esteve no imóvel para realizar os procedimentos técnicos e avaliar as condições em que os animais eram mantidos. Os proprietários da residência foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.
O caso será investigado pelas autoridades, que irão apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades relacionadas à denúncia de maus-tratos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.