Publicado 21/02/2026 17:22

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu um homem acusado de roubo a um casal de turistas e à filha deles na Praia das Dunas do Peró. A ação foi realizada por agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), que cumpriram mandado de prisão.

O crime ocorreu em 10 de fevereiro de 2026. Segundo a investigação, ele e uma comparsa abordaram as vítimas armados, anunciaram o assalto, levaram dois iPhones, cinco anéis de ouro e efetuaram um PIX no valor de R$ 9.527,78.

O Setor de Roubos e Furtos identificou o recebedor da transferência, localizado em Campos dos Goytacazes, que foi conduzido à 134ª Delegacia de Polícia de Campos (134ª DP). Em depoimento, ele indicou o homem preso como beneficiário do valor.

Após diligências, o elemento se apresentou à 126ª DP, confessou o crime e apontou a coautora. Ele afirmou ter usado um simulacro de arma de fogo, que foi apreendido em sua residência.

A Polícia Civil informou que o homem possui registros anteriores por crimes contra o patrimônio e que as investigações seguem para apurar eventual envolvimento em outros roubos.