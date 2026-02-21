126ª Delegacia de Polícia Reprodução
Homem é preso por roubo no Peró, em Cabo Frio
Ele foi identificado após investigação e confissão à polícia
Homem é preso por roubo no Peró, em Cabo Frio
Ele foi identificado após investigação e confissão à polícia
Ação do GAT I em Cabo Frio apreende drogas avaliadas em R$ 250 mil em área de mata
Operação ocorreu após denúncia sobre ponto de armazenamento; material foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência
Veículo é localizado incendiado em loteamento no Maria Joaquina, em Cabo Frio
Ocorrência mobilizou a Polícia Militar após relatos de disparos na noite anterior e suspeita de fraude em seguro automotivo
Mulher é resgatada após ex-namorado descumprir medida protetiva no Peró, em Cabo Frio
Suspeito foi encontrado dentro da residência e levado para a delegacia; vítima foi encaminhada a local seguro
Carnaval 2026 de Cabo Frio tem balanço divulgado
Foram cerca de 120 atrações nas seis estações oficiais e mais de 60 blocos nas ruas
Motorista dorme ao volante e carro sai da pista em Cabo Frio
Acidente ocorreu na estrada do Guriri nesta sexta-feira (20); ninguém ficou ferido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.