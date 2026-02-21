Drogas avaliadas em R$ 250 milReprodução/PM
De acordo com a corporação, a equipe entrou na região após receber informações sobre a existência de um ponto utilizado para armazenamento de drogas. Os policiais avançaram pela área de vegetação até o local indicado.
Após buscas, foi encontrado um esconderijo usado para guardar material entorpecente. A droga apreendida foi recolhida e encaminhada para a delegacia.
O valor estimado do material ultrapassa R$ 250 mil. A ocorrência foi registrada para as medidas cabíveis.
