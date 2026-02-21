Drogas avaliadas em R$ 250 milReprodução/PM

Renata Cristiane
Cabo Frio - Uma ação do GAT I do 25º BPM foi realizada nesta sexta-feira (20) em uma área de mata em Cabo Frio.

De acordo com a corporação, a equipe entrou na região após receber informações sobre a existência de um ponto utilizado para armazenamento de drogas. Os policiais avançaram pela área de vegetação até o local indicado.

Após buscas, foi encontrado um esconderijo usado para guardar material entorpecente. A droga apreendida foi recolhida e encaminhada para a delegacia.

O valor estimado do material ultrapassa R$ 250 mil. A ocorrência foi registrada para as medidas cabíveis.