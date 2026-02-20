Cabo Frio - Um acidente de trânsito foi registrado nesta sexta-feira (20) na estrada do Guriri, em Cabo Frio. De acordo com as informações apuradas, o motorista dormiu ao volante, perdeu o controle do veículo e acabou saindo da pista, caindo no acostamento.
Apesar do susto, não houve vítimas. O condutor não sofreu ferimentos e não foi necessária a remoção para unidade de saúde.
O veículo foi rebocado, teve danos materiais, mas o trânsito no trecho não chegou a ser totalmente interrompido.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.