A ação foi resultado de uma operação integrada entre a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), o Serviço Reservado (P2), o Grupamento de Ações Táticas do 25º BPM e o Comando de Polícia Ambiental.
Segundo as equipes, a abordagem aconteceu ainda dentro da água, com apoio das embarcações da Polícia Ambiental. Após a captura, o indivíduo foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A prisão marca o desfecho de uma investigação que identificou o homem como uma liderança criminosa atuante em Belford Roxo.
