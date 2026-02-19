Homem de 27 anos, com histórico de roubos e homicídio - Reprodução/PM

Homem de 27 anos, com histórico de roubos e homicídioReprodução/PM

Publicado 19/02/2026 13:52

Cabo Frio - Um homem de 27 anos, com histórico de roubos e homicídio, foi preso na tarde desta quarta-feira (18) durante um passeio de lancha na Ilha do Japonês, em Cabo Frio. Ele estava foragido da Justiça com mandado de prisão ativo por roubo.



A ação foi resultado de uma operação integrada entre a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), o Serviço Reservado (P2), o Grupamento de Ações Táticas do 25º BPM e o Comando de Polícia Ambiental.



Segundo as equipes, a abordagem aconteceu ainda dentro da água, com apoio das embarcações da Polícia Ambiental. Após a captura, o indivíduo foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A prisão marca o desfecho de uma investigação que identificou o homem como uma liderança criminosa atuante em Belford Roxo.