Cabo Frio - Um terminal de autoatendimento foi localizado danificado dentro de uma unidade da Crefisa, na tarde desta quarta-feira (18), no Parque Burle, em Cabo Frio. A Polícia Militar foi acionada por volta das 12h53 após a suspeita de furto no interior do estabelecimento.
Segundo informações da PM, a equipe se deslocou até a loja, situada na Avenida Vítor Rocha, na esquina com a Avenida Joaquim Nogueira, onde constatou que o caixa eletrônico havia sido violado. O local foi isolado para preservação e, cerca de uma hora depois, recebeu a visita da perícia técnica, que realizou os procedimentos iniciais.
A gerente da unidade relatou aos policiais que o espaço estava fechado desde o sábado (14), por volta do meio-dia, sendo reaberto somente nesta quarta-feira, momento em que o problema foi identificado. Ela afirmou ainda que não foram observados sinais visíveis de arrombamento nas portas ou acessos externos da loja.
De acordo com o relato, o estabelecimento não possui sistema de monitoramento por câmeras nem alarme de segurança, o que pode dificultar o trabalho de identificação dos responsáveis. A perícia deverá esclarecer como ocorreu a entrada no imóvel e se houve outro ponto de acesso utilizado.
A ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil, que ficará responsável pela continuidade das diligências.