Unidade da CrefisaReprodução
Caixa eletrônico é encontrado arrombado em financeira no Parque Burle, em Cabo Frio
Terminal bancário foi localizado violado dentro do estabelecimento no Parque Burle; perícia foi acionada e Polícia Civil investiga o caso
Cabo Frio é top 5 dos destinos mais buscados do Brasil para o Carnaval 2026
Levantamento da plataforma mundial Booking.com mostra que cidade também se destacou em outro quesito: para quem escolheu curtir blocos e viajar em grupo. Búzios também aparece no ranking, na categoria de preferidos dos estrangeiros
Bloco Di Cabo a Rabo leva forró pé de serra à Quarta-feira de Cinzas (18) em Cabo Frio
Apresentação gratuita acontece a partir das 17h, na Praça da Passagem, e mantém o clima de Carnaval na cidade
Homem é preso por descumprir medida protetiva no Centro de Cabo Frio
Suspeito tentou se aproximar da vítima, houve agressão e prisão foi feita pela Guarda Municipal
Bloco Carnagay celebra 22 anos com orla lotada, alegria e diversidade em Cabo Frio
Festa transcorreu com tranquilidade e nenhum incidente foi registrado. A areia da praia ficou lotada até o final do desfile, com foliões se divertindo ao som dos DJs até das varandas dos apartamentos
Carnaval em Cabo Frio movimenta bairros com blocos e shows nesta segunda-feira (16)
Programação reuniu foliões na Praia do Forte, Peró, Tamoios e outros polos oficiais ao longo do dia
