Encerramento da programação oficial do Carnaval 2026Ascom

Publicado 18/02/2026 16:17

Cabo Frio - A terça-feira (17) marcou o encerramento da programação oficial do Carnaval 2026 no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A última apresentação da noite foi da dupla Junior & Gustavo, realizada na Praia de Unamar.



A estrutura foi montada na altura do posto de salvamento e recebeu moradores e visitantes. Antes do show principal, a Avenida Beira Mar contou com a passagem do trio elétrico comandado por Felipe Secco, seguido por Álvaro Nobre.



A dupla Junior & Gustavo é formada por dois irmãos cariocas e apresentou repertório com músicas autorais e releituras.



“A gente está muito feliz em estar tendo a primeira oportunidade de cantar em Tamoios e fechar esse Carnaval com chave de ouro. Obrigado, Prefeitura de Cabo Frio”, destacou Junior.



Durante a tarde, o Circuito da Folia e o Polo Gastronômico de Tamoios registraram movimentação. A Arena Kids, instalada na praça atrás do Shopping UnaPark, recebeu famílias e crianças com atividades recreativas.



Ao longo da programação, a Prefeitura de Cabo Frio informou que disponibilizou equipes de serviços públicos, ordenamento urbano e segurança.



O esquema contou com a atuação da Guarda Civil Municipal, da Fiscalização de Posturas, da Defesa Civil e das polícias Militar e Civil.



Também foram distribuídos panfletos e materiais informativos relacionados às campanhas de combate às arboviroses e de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).



Os shows em Tamoios tiveram apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro. Entre as atrações que se apresentaram na Praia de Unamar estiveram Karametade, Robinho, Leandro Sapucahy e Arruda.