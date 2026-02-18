1.900 cápsulas de cocaína e 600 buchas de skankReprodução/PM
Polícia apreende drogas avaliadas em R$ 50 mil em área de mata de Maria Joaquina, em Cabo Frio
Material estava enterrado em tonel e foi localizado após denúncias na manhã desta quarta-feira (18)
Show de Junior & Gustavo encerra o Carnaval 2026 em Tamoios, Cabo Frio
Apresentação na Praia de Unamar reuniu moradores e visitantes no último dia da programação oficial
Caixa eletrônico é encontrado arrombado em financeira no Parque Burle, em Cabo Frio
Terminal bancário foi localizado violado dentro do estabelecimento no Parque Burle; perícia foi acionada e Polícia Civil investiga o caso
Cabo Frio é top 5 dos destinos mais buscados do Brasil para o Carnaval 2026
Levantamento da plataforma mundial Booking.com mostra que cidade também se destacou em outro quesito: para quem escolheu curtir blocos e viajar em grupo. Búzios também aparece no ranking, na categoria de preferidos dos estrangeiros
Bloco Di Cabo a Rabo leva forró pé de serra à Quarta-feira de Cinzas (18) em Cabo Frio
Apresentação gratuita acontece a partir das 17h, na Praça da Passagem, e mantém o clima de Carnaval na cidade
Homem é preso por descumprir medida protetiva no Centro de Cabo Frio
Suspeito tentou se aproximar da vítima, houve agressão e prisão foi feita pela Guarda Municipal
