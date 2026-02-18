1.900 cápsulas de cocaína e 600 buchas de skank - Reprodução/PM

Publicado 18/02/2026 18:05

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na manhã desta terça-feira (18), por volta das 11h15, no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio. O material estava enterrado em uma área de mata na Rua Santa Clara e foi localizado após denúncias recebidas pela corporação.

De acordo com a PM, equipes foram até o endereço indicado para verificar a informação sobre um possível ponto de armazenamento de entorpecentes. Durante as buscas no local, os policiais encontraram um tonel enterrado no solo, onde estavam escondidas 1.900 cápsulas de cocaína e 600 buchas de skank.

Todo o material foi recolhido e apreendido. Segundo a estimativa da polícia, a ação representou um prejuízo aproximado de R$ 50 mil para o tráfico de drogas na região.

Após a apreensão, os entorpecentes foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada como abandono material. Até o momento, ninguém foi preso, e o caso seguirá sob investigação para identificar os responsáveis pelo armazenamento da droga.