Ainda não há informações oficiais sobre feridos ou sobre as circunstâncias que provocaram o acidente. Motoristas que passaram pela região relataram lentidão no tráfego logo após a colisão, com retenções.
A RJ-102 é uma das principais vias de ligação entre os dois municípios e costuma registrar movimento intenso, principalmente em feriados. Condutores que trafegam pelo local devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até a normalização do trânsito.
As autoridades competentes foram acionadas para atender a ocorrência e orientar os motoristas.
