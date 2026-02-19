Acidente - Reprodução

Publicado 19/02/2026 13:59

Cabo Frio - Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira (19) na RJ-102, rodovia que liga os municípios de Arraial do Cabo e Cabo Frio. A colisão ocorreu na altura do bairro Foguete, trecho de grande fluxo de veículos, especialmente no período de Carnaval.



Ainda não há informações oficiais sobre feridos ou sobre as circunstâncias que provocaram o acidente. Motoristas que passaram pela região relataram lentidão no tráfego logo após a colisão, com retenções.



A RJ-102 é uma das principais vias de ligação entre os dois municípios e costuma registrar movimento intenso, principalmente em feriados. Condutores que trafegam pelo local devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até a normalização do trânsito.



As autoridades competentes foram acionadas para atender a ocorrência e orientar os motoristas.