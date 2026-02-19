Prisão de Marbem Gomes de Souza JúniorReprodução
De acordo com a corporação, o suspeito seria responsável pela atuação do tráfico de drogas nas comunidades Parque Floresta, Caixa D’Água e Casinhas. Após trabalho de monitoramento e levantamento de informações, os policiais conseguiram localizar o criminoso no litoral da Região dos Lagos.
A prisão ocorreu na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, onde Marbem tentou fugir pelo mar, mas acabou sendo capturado pelos agentes. A ação faz parte de operações estratégicas voltadas ao combate às organizações criminosas e à repressão ao tráfico de drogas no estado.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.
