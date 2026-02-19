Prisão de Marbem Gomes de Souza Júnior - Reprodução

Publicado 19/02/2026 13:56

Cabo Frio - Uma atuação integrada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Inteligência, do CPAM e do 25º BPM, resultou na prisão de Marbem Gomes de Souza Júnior, conhecido como “Jegue”. Ele é apontado como liderança do Comando Vermelho no município de Belford Roxo.



De acordo com a corporação, o suspeito seria responsável pela atuação do tráfico de drogas nas comunidades Parque Floresta, Caixa D’Água e Casinhas. Após trabalho de monitoramento e levantamento de informações, os policiais conseguiram localizar o criminoso no litoral da Região dos Lagos.



A prisão ocorreu na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, onde Marbem tentou fugir pelo mar, mas acabou sendo capturado pelos agentes. A ação faz parte de operações estratégicas voltadas ao combate às organizações criminosas e à repressão ao tráfico de drogas no estado.



Após a prisão, o suspeito foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.