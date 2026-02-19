126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Reprodução
Homem é encontrado morto em rua de Cabo Frio
Vítima apresentava sinais de agressão e foi localizada na tarde de quarta-feira (18)
Acidente entre três carros é registrado na RJ-102, entre Arraial e Cabo Frio
Colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (19), na altura do bairro Foguete
Veja momento em que líder do tráfico em Belford Roxo é preso durante operação integrada da PM em Cabo Frio
Apontado como integrante do Comando Vermelho, suspeito foi localizado no mar após monitoramento da área
Foragido é preso durante passeio de lancha na Ilha do Japonês, em Cabo Frio
Operação da PMERJ resulta na detenção de indivíduo ligado a crimes em Belford Roxo
Polícia apreende drogas avaliadas em R$ 50 mil em área de mata de Maria Joaquina, em Cabo Frio
Material estava enterrado em tonel e foi localizado após denúncias na manhã desta quarta-feira (18)
Show de Junior & Gustavo encerra o Carnaval 2026 em Tamoios, Cabo Frio
Apresentação na Praia de Unamar reuniu moradores e visitantes no último dia da programação oficial
