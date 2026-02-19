126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Reprodução

126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Reprodução

Publicado 19/02/2026 14:46

Cabo Frio - Um homem foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (18) na Rua Eduardo Passos, em Cabo Frio. Equipes policiais foram acionadas após a comunicação de um possível encontro de cadáver no local.

De acordo com informações iniciais, a vítima estava com os braços amarrados para trás e apresentava marcas de agressões pelo corpo. Também foram constatados ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, concentrados principalmente na região da cabeça e do abdômen.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem confirmar oficialmente a causa da morte e auxiliar na identificação da vítima.

O registro da ocorrência foi feito na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, não há confirmação sobre a identidade do homem, nem informações sobre suspeitos ou a motivação do crime. A polícia segue apurando o caso.