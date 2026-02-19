Bloco Parókia - Reprodução

Publicado 19/02/2026 16:56

Cabo Frio - O carnaval de 2026 foi de muito amor, harmonia, respeito e energia no Parókia. Nesta terça-feira (17), o bloco mais tradicional e amado de Cabo Frio realizou o encerramento oficial da festa, que foi marcada pela união entre cabo-frienses e turistas de diferentes gerações, na Rua Jorge Lóssio.

Segundo a presidência, como de costume, foi um Carnaval de todos. Patrimônio Cultural Imaterial de Cabo Frio, a agremiação, que tem 55 anos de história e homenageou o amado músico Carlos da Tuba em 2026, realizou três ensaios e dois cortejos que reuniram centenas de foliões. Eventos que exaltaram a cultura do Carnaval de Rua na cidade.

“Só quem ama o carnaval de rua raiz é capaz de trabalhar para que ele aconteça. Eu agradeço de coração a cada um que trabalhou comigo para isso: dos músicos aos seguranças, vendedores, vizinhos do bloco, cada um contribuiu da sua maneira. Eu sou só gratidão também aos parokianos que lotaram as ruas com um mar de amor, sem brigas, só a alegria reinou. O Parókia está cada ano maior, mais vivo e melhor, foi lindo de ver”, destacou Fernanda Carriço, presidente do bloco.

À frente da bateria mais amada da cidade há três anos, o mestre Reginaldo Mendonça afirma que o Carnaval parokiano foi felicidade pura. “O Parókia sempre surpreende positivamente”, garantiu.

Para os foliões, a festa trouxe um motivo a mais para se apaixonar pelo Carnaval de Cabo Frio. É o que garante Jorge Rodrigues (30), iguabense que conheceu o Parókia neste ano enquanto curtia com os amigos e garantiu que voltará outras vezes: “Descobri o Parókia no segundo ensaio deste ano, vim desde então e parece que, a cada vez que eu venho, ele fica mais animado. A gente está curtindo muito. É muito bom ver o carnaval mais tradicional acontecendo.”, afirmou.

E não foi diferente para os foliões que já conhecem o bloco de outros carnavais. Parokianos há 10 anos, os foliões Pablo Galdino e Bia Sampaio falaram sobre o que acharam da folia deste ano: “Parókia é raiz, é cultura, é carnaval… eu adorei! É maravilhoso demais poder estar aqui e eu vou ser sempre presença confirmada”, garantiu Bia. Para Pablo, o Parókia “é ponto obrigatório para qualquer folião cabo-friense. Vim com a certeza de que ia encontrar os amigos, a família, e ter o melhor Carnaval. E foi incrível, como sempre!”.

Após a festa, o sentimento é unânime: o que fica é a saudade e a expectativa para a folia parokiana do próximo ano. “Eu já me considero parokiano e, se depender de mim, vai vir cada vez mais gente nos próximos anos, porque isso aqui é muito importante e é muito bom”, garantiu Jorge Rodrigues.

Neste ano, os eventos do Bloco Unidos da Parókia foram realizados com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do Edital Folia RJ 2026 Nº 10/2025 — Bloco Nas Ruas RJ 2026.