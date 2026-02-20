Carnaval - Ascom

CarnavalAscom

Publicado 20/02/2026 17:02

Cabo Frio - O balanço operacional do Carnaval 2026 foi divulgado nesta sexta-feira (20), após cinco dias de programação descentralizada. Segundo os dados apresentados, não houve registro de ocorrências de grande impacto. A taxa de ocupação hoteleira foi estimada em 92% durante o período.



Cerca de 400 agentes da Guarda Civil Municipal e da Fiscalização de Posturas atuaram na operação, com contingente diário de 170 agentes. Foram realizados 352 patrulhamentos preventivos, sendo 231 em pontos estratégicos e 121 voltados ao combate à atuação irregular de flanelinhas. Ao todo, 81 pessoas foram abordadas e 42 encaminhadas à 126ª Delegacia de Polícia.



As equipes registraram 53 ocorrências e participaram de 13 operações conjuntas com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Durante os cinco dias, nove pessoas foram presas por desacato, extorsão, invasão de prédio público, tráfico de drogas, violência doméstica e cumprimento de mandado de prisão. Também foram realizadas 47 conduções à delegacia, sendo 42 relacionadas ao exercício ilegal da atividade de guardador de veículos.



Foram distribuídas 1.539 pulseiras de identificação para crianças. As equipes auxiliaram no reencontro de 11 menores e um idoso com seus responsáveis. Em relação à Lei Maria da Penha, foram registradas nove ocorrências, com cinco conduções de suspeitos à delegacia e três encaminhamentos de vítimas para locais seguros.



A operação contou com 120 voos de drones para monitoramento aéreo e com a atuação da Central de Monitoramento Móvel, integrada ao sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar, utilizada em pontos de grande circulação nos dois distritos.



A Fiscalização de Posturas manteve equipes ao longo da orla, do Pontal do Peró ao Foguete, e atuou em pontos de revista com detectores de metal nos acessos às áreas de maior concentração de público. Foram recolhidos 453 itens nas praias e vias públicas, entre caixas de som, churrasqueiras, cadeiras, tendas, carrinhos de venda irregular e estruturas para comércio não autorizado.

As equipes de limpeza urbana recolheram 1.471,12 toneladas de resíduos sólidos urbanos durante o feriado. A Comsercaf atuou com reforço de equipes, ampliação de turnos e ajustes de rotas.



Na área da Saúde, as unidades de emergência registraram cerca de cinco mil atendimentos entre os dias 12 e 17 de fevereiro. A taxa média de ocupação de leitos foi de 68,39% no período.



No trânsito, houve atuação em pontos como estacionamento do Lido, Praia das Conchas, descida da ponte da Praia do Siqueira, Pontal do Peró, Praia do Foguete, Praia do Peró, entorno da Rodoviária e estacionamento do Mercado do Peixe.



Em Tamoios, foi organizado o trânsito na cabeceira do Rio São João, limite entre Cabo Frio e Barra de São João, com instalação de grades no trecho.



Foram aplicadas 104 multas por estacionamento irregular e circulação na contramão, além de 53 advertências.



Também houve fechamento de vias previamente definidas e barreiras de fiscalização no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) e na descida da ponte Wilson Mendes, na Praia doH Siqueira. Segundo os dados divulgados, não foram registradas irregularidades nessas abordagens. Houve ainda fiscalização no Aeroporto durante a chegada de voos internacionais.



Cabo Frio foi citada por uma plataforma de hospedagem como o quinto destino mais procurado do Brasil para o Carnaval.



O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), comentou o resultado da operação.



“Foi um Carnaval que mostrou a capacidade de organização da nossa cidade. Trabalhamos para garantir segurança para todos que estavam nas ruas, com ações preventivas, ordenamento e investimento em tecnologia, como a atuação da Central de Monitoramento Móvel. Cabo Frio é a cidade mais bonita do mundo e também quer ser reconhecida como uma das mais seguras, e esse trabalho integrado faz parte desse caminho”, afirmou ele.



A programação segue até 1º de março, com blocos de rua. A agenda pode ser consultada nas redes sociais oficiais e no site do município.