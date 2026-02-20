Suspeito é preso - Reprodução/PM

Suspeito é preso Reprodução/PM

Publicado 20/02/2026 17:58

Cabo Frio - Cabo Frio registrou mais um caso de violência contra a mulher nesta quarta-feira (18). A ocorrência foi atendida no bairro do Peró e envolveu o descumprimento de uma medida protetiva em vigor.

De acordo com as informações apuradas, a vítima chegou em casa após o trabalho e foi alertada pelo filho de que o ex-namorado estava dentro do imóvel. Ainda segundo o relato, o homem teria afirmado que iria atacá-la. Diante da situação de risco, a mulher conseguiu sair da residência e pediu ajuda na rua.

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU). Os agentes localizaram o suspeito no interior da casa e realizaram a detenção por descumprimento de medida protetiva.

O homem foi conduzido à delegacia de plantão em Armação dos Búzios, onde permaneceu preso. Já a vítima recebeu atendimento e foi encaminhada a um local seguro.

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelos canais oficiais de atendimento, que funcionam 24 horas, garantindo sigilo e proteção às vítimas.