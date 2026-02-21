Veículo é localizado incendiado - Reprodução

Publicado 21/02/2026 17:05

Cabo Frio - Um carro foi encontrado incendiado na manhã desta sexta-feira (20) em um loteamento que dá acesso à Rua da Felicidade, no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio.



A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que uma guarnição foi enviada ao local. Após a verificação, os policiais descartaram a presença de cadáver no interior do veículo.



Segundo informações iniciais, há suspeita de que o caso possa estar relacionado a um possível golpe envolvendo seguro automotivo. A hipótese deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.



Moradores relataram que, na noite de quinta (19), foram ouvidos disparos de arma de fogo nas proximidades do loteamento.



Até o momento, não há confirmação oficial de ligação entre os tiros e o veículo incendiado.



O caso será investigado. Novas informações poderão ser divulgadas após o avanço das apurações.