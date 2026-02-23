Adilton Carlos Mariano - Reprodução/PM

Publicado 23/02/2026 13:37

Cabo Frio - Um homem identificado como Adilton Carlos Mariano dos Santos foi preso em Cabo Frio, neste domingo (22), durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por roubo qualificado. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal do município.



Segundo informações da Polícia Civil, após levantamento do setor de inteligência, agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) se deslocaram até a Rua Ernesto da Fonseca, no bairro Jardim Esperança, onde localizaram o suspeito em uma praça da região.



Ainda de acordo com os investigadores, Adilton também é apontado como envolvido em uma tentativa de latrocínio ocorrida no dia 16 de setembro de 2025, quando um idoso de 74 anos foi baleado no rosto durante um assalto na Estrada da Integração, no bairro São Jacinto. O crime aconteceu no dia em que a vítima completava aniversário.



Durante o cumprimento do mandado, o suspeito teria reagido à ação policial, entrando em luta corporal com os agentes em duas ocasiões. Na segunda tentativa de agressão, os policiais efetuaram dois disparos na região da coxa para conter a ação. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), onde recebeu atendimento médico e teve alta logo em seguida, permanecendo preso à disposição da Justiça.



Relembre o caso

No dia do crime, o idoso dirigia pela Estrada da Integração quando foi abordado por dois criminosos armados. Ao reduzir a velocidade do veículo, acabou sendo atingido por um disparo que atravessou sua boca. Mesmo ferido, permaneceu consciente e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Unamar.



Na unidade, a vítima conseguiu escrever um relato detalhando como o assalto ocorreu. À noite, foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, onde permaneceu internada.



Durante o assalto, os criminosos levaram um Jeep Renegade, que transportava uma bicicleta elétrica no suporte traseiro, além de cartões bancários e documentos pessoais. O veículo e os pertences foram localizados pela Polícia Militar no bairro Tangará, também em Cabo Frio.