IPhone encontrado no marRedes sociais

Publicado 23/02/2026 14:27

Cabo Frio - Um gesto de honestidade chamou a atenção nas redes sociais e terminou com um desfecho positivo na Praia do Forte. Um iPhone 17 Pro Max azul, encontrado no fundo do mar, foi devolvido ao proprietário após a mobilização de internautas.



O aparelho foi localizado por Pedro, identificado nas redes como @pedrovft7. O que mais surpreendeu foi o fato de o celular ainda estar ligado, mesmo após ter permanecido submerso. Sem saber quem era o dono, o rapaz decidiu recorrer às redes sociais para tentar localizá-lo.



“Me ajude achar o dono desse iPhone 17 Pro Max. Mande para pessoas conhecidas, nada acontece por acaso, achei esse celular no fundo do mar ainda ligado e estou procurando o dono para devolvê-lo”, publicou.



A postagem rapidamente ganhou repercussão, sendo compartilhada por diversos usuários, que elogiaram a atitude e ajudaram a espalhar a mensagem. Com o apoio da chamada “corrente do bem”, Pedro conseguiu encontrar o proprietário do aparelho e fazer a devolução.



Após o reencontro, o rapaz voltou às redes sociais para agradecer o apoio recebido. O dono do iPhone também se manifestou, destacando a honestidade e o empenho de Pedro em devolver o celular.