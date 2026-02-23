Lucas Soares dos SantosReprodução/PM
O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro deste ano. Segundo as investigações, as vítimas foram abordadas por um casal, sendo que o homem anunciou o roubo sob ameaça, utilizando o que aparentava ser uma arma de fogo. Na ação, foram levados dois aparelhos celulares iPhone, cinco anéis de ouro e ainda foi exigida a realização de uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 9.527,78.
As apurações tiveram início logo após o registro da ocorrência. O Setor de Roubos e Furtos conseguiu identificar Fabiano Machado de Carvalho como o recebedor da transferência bancária. Ele foi localizado no município de Campos com apoio da PMERJ e conduzido à 134ª DP, onde prestou depoimento. Durante a oitiva, Fabiano indicou Lucas como o real beneficiário dos valores subtraídos no roubo.
Com base nas informações, Lucas foi identificado e reconhecido pelas vítimas como autor do crime. A equipe de inteligência também constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Diligências e campanas passaram a ser realizadas na localidade onde o suspeito estaria escondido.
Em sede policial, ele confessou a participação no roubo, apontou a coautora e informou que utilizou um simulacro de arma de fogo durante a ação. O objeto foi localizado e apreendido na residência dele.
As investigações continuam para apurar o possível envolvimento do suspeito em outros roubos ocorridos na região, com a possibilidade de novas vítimas serem chamadas para reconhecimento. Segundo a Polícia Civil, Lucas é reincidente e possui diversas anotações criminais por crimes contra o patrimônio.
