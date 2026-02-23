Lucas Soares dos Santos - Reprodução/PM

Publicado 23/02/2026 13:42

Cabo Frio - Um homem investigado por roubo ocorrido na Praia das Dunas do Peró se entregou à Polícia Civil de Cabo Frio e confessou o crime neste domingo (22). O caso foi apurado pela 126ª DP, que já cumpria mandado de prisão em desfavor de Lucas Soares dos Santos, apontado como autor do assalto a um casal de turistas e à filha deles.



O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro deste ano. Segundo as investigações, as vítimas foram abordadas por um casal, sendo que o homem anunciou o roubo sob ameaça, utilizando o que aparentava ser uma arma de fogo. Na ação, foram levados dois aparelhos celulares iPhone, cinco anéis de ouro e ainda foi exigida a realização de uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 9.527,78.



As apurações tiveram início logo após o registro da ocorrência. O Setor de Roubos e Furtos conseguiu identificar Fabiano Machado de Carvalho como o recebedor da transferência bancária. Ele foi localizado no município de Campos com apoio da PMERJ e conduzido à 134ª DP, onde prestou depoimento. Durante a oitiva, Fabiano indicou Lucas como o real beneficiário dos valores subtraídos no roubo.



Com base nas informações, Lucas foi identificado e reconhecido pelas vítimas como autor do crime. A equipe de inteligência também constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Diligências e campanas passaram a ser realizadas na localidade onde o suspeito estaria escondido.

Na manhã seguinte às buscas, Lucas se apresentou espontaneamente na 126ª DP. Em depoimento, afirmou que havia se ocultado dos policiais na noite anterior, mas decidiu se entregar ao perceber que não conseguiria escapar do cerco e que a situação já estava trazendo transtornos à família.



Em sede policial, ele confessou a participação no roubo, apontou a coautora e informou que utilizou um simulacro de arma de fogo durante a ação. O objeto foi localizado e apreendido na residência dele.



As investigações continuam para apurar o possível envolvimento do suspeito em outros roubos ocorridos na região, com a possibilidade de novas vítimas serem chamadas para reconhecimento. Segundo a Polícia Civil, Lucas é reincidente e possui diversas anotações criminais por crimes contra o patrimônio.